Его главная особенность заключается в том, что он охлаждается как внутренней водянкой, так и озером, в которое опущен.

YouTube-блогер с канала DIY Perks, известный необычными поделками и изобретениями, показал в новом ролике процесс создания "подводного" ПК на базе Core i9-13900K и GeForce RTX 4090.

Его главная особенность заключается в том, что он охлаждается как внутренней водянкой, так и озером, в которое опущен.

Для вышеупомянутого комплекта "железа" был изготовлен специальный корпус, главным элементом которого стала акриловая труба. Для отвода тепла от процессора и карты использовалась система жидкостного охлаждения (СЖО), а вместо обычного радиатора был установлен внешний теплообменник, сделанный из медных труб. Вся эта конструкция затем была погружена в небольшой водоем.

Такой метод охлаждения показал себя невероятно эффективным: в ходе стресс-тестов процессор не нагревался более 60 градусов, а температура видеокарты не превышала 41 градусов.

Процесс сборки энтузиаст показал на видео:

До этого ютубер также создал уникальную PlayStation 5 толщиной два сантиметра. Он полностью перепроектировал консоль – для этого пришлось изменить системную плату, расположение компонентов и систему охлаждения. В общем, смотрите сами.

Из чего собрать игровой ПК в 2023 году

Накануне Valve выпустила свежий отчет по оборудованию и ПО пользователей Steam. Он позволяет узнать, на какой сборке ПК играет больше всех геймеров

Статистика показывает, что GeForce GTX 1650 все еще остается самой популярной моделью среди пользователей Steam. На втором месте находятся RTX 3060, а на третьем – GTX 1060. В то же время видеокарты нового поколения RTX 40 пока не особо популярны среди игроков.

Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. В то же время все больше пользователей, если опираться на статистику Steam, предпочитают ОС Windows 11.

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