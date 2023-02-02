Рабочее место разворачивается где угодно всего за 15 секунд.

Энтузиасты не перестают удивлять. На этот раз автор YouTube-канала DIY Perks, известный необычными поделками и изобретениями, сделал себе трехдисплейный ПК в формате небольшого чемоданчика. Рабочее место разворачивается где угодно всего за 15 секунд.

Корпус он напечатал на 3D-принтере, а железо переставил из игрового ноутбука Dell. Основная матрица на 15.6 дюйма с 4K-разрешением, боковые же взяты от 9.7-дюймовых iPad.

Снизу есть складные ножки – их можно раздвинуть, чтобы установить экраны на уровне глаз, а сверху размещена ручка.

Единственный минус: мышку и клавиатуру нужно носить отдельно – места для них в ПК-чемоданчике не нашлось. А вот аккумулятор остался, хотя неясно, насколько его хватит в таком режиме работы.

Процесс сборки энтузиаст показал на видео:

Ранее УНИАН рассказывал об умельцах из Китая, которые модифицировали корпус iMac, убрав "подбородок". Так они добились по-настоящему полноэкранного дизайна. А еще раньше они самостоятельно собрали складной Айфон.

Также писали об инженере-любителе из США, который создал в домашних условиях самый быстрый в мире беспилотный летательный аппарат и попал в Книгу рекордов Гинесса. Он способен разгоняться до 414 км/ч.

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