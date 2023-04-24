Обновление уже доступно на iPhone и на Android.

Создатели Telegram выпустили обновленную версию своего мессенджера для мобильных устройств. В этот раз обошлось без масштабных нововведений, но кое-что полезное все-таки появилось.

Самой примечательной фичей этого апдейта стала возможность создавать пригласительные ссылки для папок с чатами – так можно быстро поделиться десятками чатов с друзьями или коллегами. Добавить папку и присоединиться ко всем чатам в ней можно одним касанием.

Следующее нововведение – выбор обоев для отдельных личных чатов и возможность их отправки собеседникам. Кроме того, в обновленной версии мессенджера:

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боты научились запускать веб-приложения в Telegram из любого чата;

меню вложений получило быструю прокрутку;

в группах с темами теперь можно просмотреть время прочтения;

анимации на новых iPhone стали более плавными.

Полный список нововведений можно посмотреть тут. Обновление уже доступно на iPhone и на Android.

Напомним, в мартовском обновлении в Телеграмме появился режим энергосбережения. Он позволит сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как прочитать удаленное сообщение в Telegram. Среди всех актуальных на сегодня мессенджеров только в телеграме можно удалить сообщение безвозвратно, не оставив ни единого следа.

Также рассказывали, как очистить Telegram от "мусора" и освободить место на смартфоне. Если вы активно сидите в телеграме, то со временем мобильное приложение начинает активно "пожирать" все больше и больше памяти.

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