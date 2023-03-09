Он позволит сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах.

Разработчики Telegram выпустили новую версию приложения для iOS и Android. Добавлено много новых функций, которые уже может попробовать любой пользователь мессенджера.

Главное нововведение – режим сбережения энергии, отключающий анимации и визуальные эффекты, а также фоновое обновление чатов. Это позволит сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах.

В настройках энергосбережения в приложении для iOS можно также отключить обновление чатов в фоне. На Android разработчики подобрали оптимальные настройки по умолчанию. Перейти в режим энергосбережения можно в меню Настройки → Энергосбережение.

Видео дня

Что еще нового в Telegram

видео, кружочки и голосовые сообщения теперь можно запустить на любой скорости – от 0.2x до 2.5x;

в группах до 100 человек теперь видно, когда сообщения были прочитаны каждым из участников;

сортировка наборов стикеров по времени использования;

в приложении для iOS теперь можно пометить все чаты в одной папке как прочитанные;

новые анимированные эмодзи для подписчиков Premium.

Напомним, в прошлом большом обновлении Телеграма внедрили конструктор аватаров и автоматический перевод чатов. Также появилась возможность купить Premium-подписку на 12 месяцев со скидкой 40%.

Ранее УНИАН рассказывал, как отключить функцию слежки в Telegram. Немногие знают, но в мобильной версии мессенджера есть функция, которая позволяет установить местоположение человека с точностью до метра.

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