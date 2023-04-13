Среди всех актуальных на сегодня мессенджеров только в Телеграмме можно удалить сообщение безвозвратно, не оставив ни единого следа.

Не все владельцы Android-смартфонов знают, что их ОС оснащена мощной системой уведомлений, которая по возможностям превосходит "айфоновскую". Одним из скрытых преимуществ является сохранение истории уведомлений.

Эта функция позволяет посмотреть содержимое всех уведомлений, включая удаленное сообщение в Telegram. Среди всех актуальных на сегодня мессенджеров только он предоставляет возможность удалить сообщение безвозвратно, не оставив ни единого следа.

К примеру, когда вы удаляете сообщение в WhatsApp, Viber или iMessage, в чате остается соответствующая пометка об удалении сообщения. Но если удалить сообщение в Телеграме, то адресат и не узнает, что ему писали – конечно, если успеет увидеть уведомление.

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Как прочитать удаленное сообщение в Telegram

Отметим, что эта функция работает только на устройствах на базе Android – нужно зайти в настройки смарфона, перейти в "Уведомления" и перевести ползунок напротив "История уведомлений" (или "Журнал уведомления") в активное состояние.

Историю уведомлений можно смотреть здесь же или по нажатию на кнопку "История" на главном экране.

Теперь ваш смартфон будет вести журнал всех входящих уведомлений, в том числе и тех, которые впоследствии удаляются отправителем. Примечательно, что данный лайфхак работает даже в том случае, если отправивший сообщение человек нажмет на кнопку "удалить для всех".

Эта функция есть на всех версиях ОС, начиная с Android 11. Если на вашем Android-смартфоне по указанному пути такая функция отсутствует, попробуйте поискать ее в разделе системных настроек, который отвечает за управление уведомлениями.

Как альтернативный вариант – в магазине Google Play есть специальные приложения, которые копируют все уведомления в свою базу данных. Однако, в такой ситуации может быть сложно убедиться в том, что оповещения не отправляются на какой-либо сервер.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как очистить Telegram от "мусора" и освободить место на смартфоне. Если вы активно сидите в телеграме, то со временем мобильное приложение начинает активно "пожирать" все больше и больше памяти.

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