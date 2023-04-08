В самом популярном мессенджере в мире появится аналог Telegram-каналов.

В бета-версии приложения WhatsApp 2.23.8.6 для Android тестируется новая функция, которая называется "каналы". Это инструмент для распространения информации среди пользователей мессенджера.

По всей видимости, каналы в WhatsApp будут работать так же, как Telegram-каналы. Они будут доступны в отдельном разделе вкладки "Обновления", которая раньше называлась "Статус".

Как пишет профильный ресурс WABetaInfo, такие каналы будут приватными, то есть номера телефонов и информация о пользователях, подписавшихся на них, будут скрыты. При этом сообщения в каналах не будут зашифрованы с помощью технологии end-to-end.

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Уточняется, что новая функция в настоящий момент находится в стадии разработки. Дата появления каналов в стабильной версии мессенджера WhatsApp пока не раскрывается.

Какие еще функции WhatsApp "подсмотрел" у Telegram

В январе этого года в WhatsApp появилась возможность отправки сообщений самому себе. Нововведение работает по аналогу "Избранного" из Telegram'а и пригодится для заметок, сохранения каких-то постов на потом или даже в качестве хранилища.

До этого в месенджер также добавили "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы. Например, в сообщество можно добавить групповые переписки жителей дома, рабочие или школьные чаты.

Также разработчики WhatsApp в настоящий момент тестируют возможность расшифровки голосовых сообщений в текст. При этом, отмечается, что она будет бесплатной для всех, тогда как в Telegram за нее просят деньги в рамках подписки Premium.

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