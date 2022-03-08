Новости Харькова / фото УНИАН, Андрей Мариенко
Из-за обстрелов инфраструктуры и башен связи в Харькове были проблемы с украинским телевещанием. Однако 8 марта уже удалось восстановить цифровое вещание.
Об этом рассказал заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии "Украинской Правде".
Цифровое вещание в Харькове также будет восстановлено в ближайшее время, пообещал Роман Семенуха.
Напомним, что мэру Харькова Игорю Терехова оккупанты предлагали сдать город и угрожали гуманитарной катастрофой.