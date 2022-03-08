Скоро в городе восстановят и аналоговое телевидение.

Из-за обстрелов инфраструктуры и башен связи в Харькове были проблемы с украинским телевещанием. Однако 8 марта уже удалось восстановить цифровое вещание.

Об этом рассказал заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха в комментарии "Украинской Правде".

Цифровое вещание в Харькове также будет восстановлено в ближайшее время, пообещал Роман Семенуха.

Напомним, что мэру Харькова Игорю Терехова оккупанты предлагали сдать город и угрожали гуманитарной катастрофой.

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