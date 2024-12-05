Telegram обновился – в мессенджере появились нейросети и не только

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление до версии 11.5. Апдейт добавляет несколько интересных возможностей для создателей контента и разработчиков мини-приложений.
Например, в Телеграмме появились нейросети – теперь можно найти любой стикер, просто введя его описание. Поиск работает по всем официальным наборам Telegram на десятках языков и поддерживает сложные запросы из нескольких слов.
С подпиской Telegram Premium новый улучшенный поиск также доступен в разделе эмодзи.
Еще добавили коллажи в истории (можно использовать до шести фотографий или видео) и кнопку для переноса картинки под текст в редакторе. Кроме того, в Telegram стали доступны партнерские программы для мини-приложений, которые позволяют каналам и пользователям зарабатывать "Звезды".
Обновленный Telegram 11.5 уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновиться до актуальной версии Google Play или App Store. Предыдущий апдейт Telegram вышел в середине ноября. Он, по словам разработчиков, стало "крупнейшим в истории мини-приложений".
Ранее сообщалось, что в Telegram опять "угоняют" аккаунты. Пользователям приходят фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии Telegram.