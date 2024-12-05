Telegram обновился – в мессенджере появились нейросети и не только

В разделе "Стикеры" появилась "специально натренированная" модель ИИ.

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление до версии 11.5. Апдейт добавляет несколько интересных возможностей для создателей контента и разработчиков мини-приложений.

Например, в Телеграмме появились нейросети – теперь можно найти любой стикер, просто введя его описание. Поиск работает по всем официальным наборам Telegram на десятках языков и поддерживает сложные запросы из нескольких слов.

С подпиской Telegram Premium новый улучшенный поиск также доступен в разделе эмодзи.

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Еще добавили коллажи в истории (можно использовать до шести фотографий или видео) и кнопку для переноса картинки под текст в редакторе. Кроме того, в Telegram стали доступны партнерские программы для мини-приложений, которые позволяют каналам и пользователям зарабатывать "Звезды".

Обновленный Telegram 11.5 уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновиться до актуальной версии Google Play или App Store. Предыдущий апдейт Telegram вышел в середине ноября. Он, по словам разработчиков, стало "крупнейшим в истории мини-приложений".

Ранее сообщалось, что в Telegram опять "угоняют" аккаунты. Пользователям приходят фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-версии Telegram.

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