Более 35 тысяч файлов банка с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов.

Международная хакерская группа Anonymous заявила, что взломала базу данных Центробанка России.

Об этом говорится в сообщении хакеров в Twitter.

Сообщается, что более 35 тысяч файлов Центробанка России с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов.

Отметим, что Центральный банк РФ (Банк России) является главным эмиссионным и денежно-кредитным институтом государства-агрессора.

Напомним, что после начала полномасштабной войны России против Украины, группа Anonymous объявила кибервойну российским чиновникам, политикам и государственным пропагандистам. С того времени им удалось вмешаться в работу десятков государственных сайтов РФ, пропагандистских СМИ и слить в открытый доступ нескольких баз с личными данными военных.

Кроме того, Anonymous сообщили, что те международные компании, которые продолжают вести свою деятельность на территории РФ, станут их "мишенями". Хакеры опубликовали файл с логотипами 41 компании, которые и в дальнейшем работают в РФ, и предоставило им 48 часов на приостановку бизнеса на территории государства-агрессора.

Ранее хакеры опубликовали базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestle, которая отказалась уходить с рынка России несмотря на войну в Украине.

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