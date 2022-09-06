ЧАО "Киевстар" сообщает об изменениях в составе Наблюдательного совета. Так, председателем наблюдательного совета назначен Геннадий Газин. Ранее ее возглавлял Каан Терзиоглу.

В состав Наблюдательного Совета ЧАО "Киевстар" входят семь директоров, среди которых граждане Украины, США, Евросоюза и Турции. Наблюдательный Совет в пределах своей компетенции осуществляет управление компанией, определяет основные направления ее деятельности, принимает решение относительно существенных сделок и сделок с национальными и зарубежными партнерами, объявляет Общее собрание акционеров и согласовывает их повестку дня, а также решает вопрос участия ЧАО "Киевстар" в других юридических лицах.

Геннадий Газин, гражданин США, получил степень MBA в Wharton School при университете Пенсильвании, бакалавра в Корнуэльском университете, степень магистра в Стэнфордском университете по специальности электронная инженерия. Геннадий имеет многолетний опыт работы в международных компаниях, таких как Bell Communications Research, где работал инженером по телекоммуникациям, а также в General Dynamics, где принимал участие в проектах оборонной промышленности США. Более 14 лет работал в McKinsey&Company, в том числе старшим партнером и одним из лидеров направления телекоммуникаций, медиа и новых технологий. Кстати, он также выступил инициатором открытия офиса МсКіпѕеу в Киеве.

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С 2007 по 2012 годы Геннадий работал в Украине на посту СЕО в компании EastOne Group, возглавлял Совет директоров Interpipe, был основателем EastLabs – первого в Украине инкубатора для стартапов. Кроме того входит в состав директоров нескольких американских и украинских AI & IT компаний, как Zibra AI, PAWA, Greenscreens и других.

Как комментирует свое назначение Геннадий Газин, "я уверен, мой опыт в мировых телекоммуникационных, финансовых и консалтинговых компаниях поможет Киевстар не только продолжать стабильную работу, но и развиваться, не смотря на очень тяжелое для страны время. Меня многое связывает с Украиной, и мне лично приятно, что Киевстар оказывает всестороннюю масштабную социальную поддержку как для людей, так и для страны".

Геннадий родился в Житомире. Он поддерживает учебные заведения родного города и благотворительные проекты, связанные с Украиной.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.