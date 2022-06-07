Владельцы гаджетов от Apple вскоре смогут увидеть экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения.

Компания Apple анонсировала обновленную операционную систему iOS 16. Уже осенью этого года владельцы iPhone получат ряд улучшенных функций, таких как экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения.

Новую iOS 16 компания анонсировала на конференции Worldwide Developers Conference 2022, итоги которой были опубликованы на официальном сайте Apple.

"Персонализируйте свой iPhone, используя совершенно новые способы персонализации экрана блокировки. Демонстрируйте любимые фотографии, настраивайте стили шрифтов и отображайте набор виджетов, чтобы получать информацию с первого взгляда", - рассказали в Apple.

В новой iOS пользователи действительно получат массу возможностей для персонализации. Помимо шрифтов, цветов и виджетов, обновления получили еще подставляемые обои от Apple. На экране блокировки также появится Live Activity - функция, благодаря которой пользователи смогут узнавать о происходящем в режиме реального времени. Разработчики продумали все детали, уведомления на экране блокировки в новой iOS будут сворачиваться внизу, не занимая персонализированный экран блокировки.

"Теперь вы можете создавать разные экраны блокировки, каждый из которых имеет уникальный фон и стиль, и между ними легко переключаться", - добавили в Apple.

Помимо этого, в новой ОС появится iCloud Shared Photo Library - возможность создавать отдельную библиотеку iCloud, доступ к которой смогут получить до 6 пользователей. Пользователи смогут добавлять файлы, создавать галереи и редактировать подборки вместе.

Также новые возможности появятся в приложении Messages. Пользователи смогут отменить отправку или же восстановить недавно удаленное сообщение. Помимо этого, чаты можно будет помечать как непрочитанные.

В Safari пользователи смогут создавать общие группы вкладок и делиться подборками сайтов с другими людьми. В браузере также улучшили безопасность.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Apple в тандеме с голливудскими режиссерами готовит совершенно новое устройство.

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