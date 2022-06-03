Утечки об использовании в них USB-C становятся все более правдивыми.

Несмотря на то, что до выхода новеньких iPhone 14 остается как минимум пара месяцев, во всемирной паутине регулярно появляются все новые подробности и даже качественные фото и видео новинок.

На сей раз известный инсайдер Apple Сонни Диксон опубликовал фото и видео макетов, которые позволяют оценить не только внешний вид новинок, но и предлагают узнать о материалах, используемых в корпусе.

На снимке представлены четыре будущие модели и можно заметить, что среди них нет "мини"-версии: ее заменит более крупный iPhone 14 Max. Также стоит обратить внимание, что у старших моделей нет привычного выреза в экране.

Вместе с тем две стандартные версии, iPhone 14 и 14 Max, унаследуют рамки из алюминия. Флагманские же устройства обзаведутся титановыми рамками.

Порт для зарядки на видео напоминает Lightning, но отверстие на макетах достаточно овальное, чтобы в него мог поместиться и USB-C. До этого сообщалось, что ЕС намерен принудить технологические компании к использованию универсального Type-C по всей отрасли.

При этом, как сообщает New York Post, релиз iPhone 14 по-прежнему намечен на сентябрь. Ранее была информация, что из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае Apple не успеют вовремя наладить производство 14-й серии.

Напомним, накануне стало известно, что Apple и Samsung продолжают сертифицировать технику в РФ даже после ухода из страны. Эксперты полагают, что компании делают это из перспективы возобновления продаж в стране.

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