Ожидается, что это будет самый "поздний анонс" яблочной продукции в этом году.

По данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, Apple представит новые MacBook Pro ближе к концу 2022 года. Ожидается, что это будет самый "поздний анонс" яблочной продукции в этом году.

Об этом он написал в своей воскресной колонке.

Как сообщает Гурман, купертиновці традиционно анонсируют две версии своих лэптопов – с 14- и 16-дюймовым экраном. В модели поставят новые чипы M2 Pro и M2 Max, в которых основной прирост производительности придется на графический ускоритель. Никаких глобальных улучшений при этом ждать не стоит – дизайн и основные фишки ноутбуков останутся неизменными.

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Также известно, что Apple разрабатывает новую версию Mac mini с системами-на-чипе Apple M2 и M2 Pro, а также Apple TV следующего поколения с чипом А14 Bionic от iPhone 12 и 4 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что обе эти новинки тоже будут представлены до конца 2022 года, но раньше, чем "макбуки".

Гурман считает, что все обновления будут незначительными, поэтому Apple не будет проводить еще один отдельный ивент с трансляцией. Вместо этого компания просто опубликует пресс-релизы на сайте.

Apple также разрабатывает MacBook с гибким дисплеем

Как сообщал ранее авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами, Apple также готовит к выпуску MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Правда выйдет он не раньше 2026 года.

Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств Apple. В сложенном виде – обычный лэптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

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