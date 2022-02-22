При этом выпуск складного айфона отложили до 2025 года.

Apple отложила выход складного Айфона и переключилась на разработку 20-дюймового ноутбука со складным экраном, который также заменит блок физической клавиатуры. Аналогичные продукты уже есть у ASUS и Lenovo.

Таким инсайдом поделился аналитик Росс Янг, который очень редко ошибается в том, что касается еще не вышедших устройств Apple.

Предполагалось, что релиз складного Айфона состоится уже в следующем году, однако после беседы с источниками в цепочке поставок Росс Янг изменил прогноз на 2025 год. Вероятно, в Apple решили не торопиться и довести устройство до идеала. По слухам, его диагональ составит 8 дюймов.

Тем не менее, купертиновцы проявляют интерес к созданию MacBook с гибким дисплеем и обсуждают с поставщиками возможность производства 20-дюймовых матриц. Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств Apple. В сложенном виде – обычный лэптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

Янг считает, что такой ноутбук выйдет не ранее 2026-2027 года, после складного iPhone.

Ожидается, что Apple проведет свою первую презентацию новых продуктов в 2022 году в середине марта. Помимо iPhone SE третьего поколения, на весеннем мероприятии будет представлен новый iMac с 27-дюймовым дисплеем, Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max, а также новые планшеты.

А уже на традиционной сентябрьской презентации Apple представят новые флагманские айфоны и наушники AirPods Pro 2-го поколения, которые получат новый дизайн без ножек, а также несколько датчиков движения для отслеживания фитнеса. Там же анонсируют 14-дюймовый MacBook Pro и новые смарт-часы.

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