В рейтинг попали модели от Google, Samsung, Apple и Xiaomi.

Если вы в поисках смартфона с упором на камеру, специалисты портала XDA Developers собрали самые востребованные и топовые камерофоны 2023 года.

В рейтинг попали модели от Google, Samsung, Apple и Xiaomi. Как отмечается, они не только топовые аппараты с точки зрения фото и видео, но у них внутри стоит мощная "начинка" и все необходимые в 2023 году функции.

Samsung Galaxy S23 Ultra – лучший выбор для большинства. Он оснащен основной камерой на 200 МП и не одним, а сразу двумя зум-объективами (3Х и 10Х), а также сверхширокоугольным объективом, который одновременно служит как макро. А "фронталка" 12-Мп выдает качественные изображения в большинстве случаев.

– лучший выбор для большинства. Он оснащен основной камерой на 200 МП и не одним, а сразу двумя зум-объективами (3Х и 10Х), а также сверхширокоугольным объективом, который одновременно служит как макро. А "фронталка" 12-Мп выдает качественные изображения в большинстве случаев. Xiaomi 13 Pro – этот девайс выделяется тремя сенсорами по 50 мегапикселей каждый, которые китайская компания создала совместно Leica. Еще он напичкан уникальными режимами от Leica, которых больше нет ни в одном флагмане на рынке. Видео дня

Pixel 7 Pro – хоть он не имеет мощных объективов, как у конкурентов, программное обеспечение Google для вычислительной фотографии не имеет себе равных. Это идеальный смартфон типа "наведи и снимай".

– хоть он не имеет мощных объективов, как у конкурентов, программное обеспечение Google для вычислительной фотографии не имеет себе равных. Это идеальный смартфон типа "наведи и снимай". iPhone 14 Pro / 14 Pro Max – лучший камерофон для фанатов Apple. Тройная камера с главным сенсором на 48 мегапикелей делает потрясающее снимки, особенно здорово картинка раскрывается в режиме Pro RAW. А что касается видеосъемки, флагману Apple нет равных на рынке.

Pixel 7a – лучший камерофон "за свои деньги". Здесь решает идеальное сочетание крутой оптики и лучших алгоритмов вычислительной фотографи. Фактически этот бюджетный "пиксель" способен на то же, что и Pixel 7 Pro, но стоит гораздо дешевле.

Говоря о "пикселях", в октябре Google выпустит новые Pixel 8 и 8 Pro. Новинки заметно подорожают, зато предложат лучшие камеры на рынке.

Также мы писали о новом Android-смартфоне, который будет получать обновления 8 лет и легко ремонтируется. Стоит он заметно дороже конкурентных моделей, но после покупки можно не переживать об обновлении смартфона минимум до 2031 года.

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