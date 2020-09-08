Клуб вынужден сняться с товарищеского турнира в Анталье.

Пять баскетболистов "Днепра" сдали положительные тесты на коронавирус. COVID-19 выявлен у игроков во время товарищеского турнира Gloria Cup в турецкой Анталье.

Читайте такжеДуэль украинских команд отложена: Кубок Европы ФИБА перенесен на следующий год из-за коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба клуба в Instagram.

Имена баскетболистов, у которых диагностирован COVID-19, не называются. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме без осложнений.

Игроки прошли дополнительное обследование в местном госпитале для того, чтобы уточнить схему лечения.

Из-за ситуации с коронавирусом днепровский клуб был вынужден сняться с товарищеского турнира и 9 сентября вернется в Украину.

Напомним, чемпионат Украины в прошлом сезоне был завершен досрочно, а "Днепр" объявили чемпионом.

Коронавирус в украинском спорте: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь