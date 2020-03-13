цей матеріал доступний українською

Сезон завершили досрочно: объявлен чемпион Украины по баскетболу

19:47, 13 марта 2020
Другое
105 0
Днепр - чемпион Украины по баскетболу / фото: БК Днепр

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Читайте такжеЧемпионат Украины по баскетболу досрочно завершен из-за коронавируса

Департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил результаты украинской Суперлиги, чемпионат которой был прекращен досрочно из-за коронавируса.

Итоговые места команд были утверждены согласно их положению в таблице на время окончания турнира.

Серебряные медали чемпионата Украины получит "Киев-Баскет", а бронзовым призером стал "Прометей".

ФБУ

Ранее УНИАН также сообщал о том, что НБА остановила сезон как минимум на месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter