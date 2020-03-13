Сезон завершили досрочно: объявлен чемпион Украины по баскетболу
19:47, 13 марта 2020Другое
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Медали в Суперлиге были распределены согласно позициям команд на момент остановки турнира.
Днепр - чемпион Украины по баскетболу / фото: БК Днепр
БК "Днепр" стал чемпионом Украины по баскетболу в сезоне 2019-2020.
Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
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Департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил результаты украинской Суперлиги, чемпионат которой был прекращен досрочно из-за коронавируса.
Итоговые места команд были утверждены согласно их положению в таблице на время окончания турнира.
Серебряные медали чемпионата Украины получит "Киев-Баскет", а бронзовым призером стал "Прометей".
ФБУ
Ранее УНИАН также сообщал о том, что НБА остановила сезон как минимум на месяц.
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