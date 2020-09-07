УПЛ перенесла матч Рух - Шахтер / фото ФК Шахтер

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Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Матч, который был запланирован на 12 сентября, перенесен на 23 сентября. Время начала встречи будет утверждено позже.

В УПЛ отметили, что 7 сентября в офис лиги пришло письмо от "Руха", в котором сообщается о том, что по итогам ПЦР-тестирования у футболистов клуба выявлен коронавирус.

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Автор: Антон Дударь