Матч 2-го тура пришлось перенести из-за вспышки коронавируса в "Рухе".

Матч 2-го тура чемпионата Украины между "Рухом" и "Шахтером" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Читайте такжеБлижайшие матчи - под вопросом: в клубе УПЛ произошла вспышка коронавируса

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

Матч, который был запланирован на 12 сентября, перенесен на 23 сентября. Время начала встречи будет утверждено позже.

В УПЛ отметили, что 7 сентября в офис лиги пришло письмо от "Руха", в котором сообщается о том, что по итогам ПЦР-тестирования у футболистов клуба выявлен коронавирус.

"Рух" в нынешнем сезоне дебютирует в УПЛ. "Шахтер" защищает свой чемпионский титул.

В 1-м туре УПЛ "Шахтер" со счетом 3:1 обыграл "Колос", а "Рух" со счетом 2:5 проиграл "Ворскле".

Второй тур УПЛ стартует 11 сентября матчем "Динамо" и "Десны".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь