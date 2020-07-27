"Вершина допинга": информатор WADA Родченков призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков призвал Международный олимпийский комитет ни в каком виде не допускать Россию к участию в Олимпийских играх в Токио.
Слова Родченкова приводит BBC.
"Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020. Никаких исключений и допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи-2014, занимались подделкой базы данных Московской лаборатории. Это было последовательная фальсификация, они занимались ей день за днем. Это мошенничество невероятных масштабов", - сказал Родченков.
Он подчеркнул, что ни одна страна не смогла бы достичь уровня мошенничества россиян:
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"То, что произошло в России - это вершина допинга. Ни одна страна такого бы не смогла достичь по уровню мошенничества, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпийские игры в Сочи были проектом Владимира Путина, наши ресурсы были безграничны".
Напомним, Григорий Родченков бежал из России в США в 2016 году, после чего стал информатором WADA. Его данные стали поводом для масштабного расследования, которое привело к отстранению РФ от олимпийского движения и множеству дисквалификаций.
Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Россия была отстранена от участия во всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, на четыре года. При этом "чистых" российских спортсменов могут допустить к соревнованиям под нейтральным флагом.
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