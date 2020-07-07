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Рекорд в истории спорта: игрок из НФЛ подписал контракт на полмиллиарда долларов

12:39, 07 июля 2020
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Патрик Махоумс стал самым молодым MVP Супербоула / фото espn.com

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Об этом сообщает CNN.

Квотербек команды Патрик Махоумс заключил новое соглашение с клубом на 10 лет, начиная с сезона 2022 года. Контракт принесет звезде американского футбола 503 миллиона долларов - это крупнейшая зарплата в истории спорта.

24-летний Махоумс помог команде впервые с 1970 года выиграть Супербоул. Квотербек был признан самым ценным игроком матча. Он стал самым молодым игроком в истории лиги, который завоевал титул и звание MVP.

До этого момента рекорд принадлежал бейсболисту Майку Трауту, который в 2019-м году подписал 12-летний контракт на 430 миллионов долларов с "Лос-Анджелес Энджелс".

УНИАН ранее сообщал о том, что японская теннисистка установила рекорд по доходам в истории женского спорта.

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