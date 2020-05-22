Японская теннисистка установила рекорд по доходам в истории женского спорта

Наоми Осака вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

22-летняя теннисистка Наоми Осака признана самой высокооплачиваемой спортсменкой в истории.

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Об этом сообщает Forbes.

Японка заняла 29-е место в топ-100 рейтинга. За год она заработала 37,4 миллиона долларов, что является новым рекордом в истории женского спорта.

На 33-й строчке оказалась американка Серена Уильямс, которая заработала 36 миллионов. Впервые за четыре года в сотню рейтинга вошли сразу две женщины.

Полный список самых высокооплачиваемых спортсменов издание представит на следующей неделе.

Наоми Осака - двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира. В настоящий момент японка замыкает топ-10 мирового рейтинга WTA.

Как сообщал УНИАН, ранее был назван самый богатый спортсмен Великобритании.

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