Объявлен состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон

Стали известны составы мужской и женской сборных на следующий сезон.

Федерация биатлона Украины объявила состав женской сборной Украины на сезон 2020-2021.

Об этом сообщает XSport.ua.

В состав основной мужской сборной включены семь спортсменов.

Состав команды выглядит следующим образом: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

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В составе женской сборной под руководством нового главного тренера команды Юрая Санитры будут готовиться Валя Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Журавок и Екатерина Бех.

В то же время Елена Пидгрушная и Юлия Джима, скорее всего, будут тренироваться под руководством словенского специалиста Уроша Велепца. Окончательное решение по этому вопросу будет принято позже.

Анастасия Меркушина вместе со своей младшей сестрой Александрой будет работать совместно с мужской командой "Б", под руководством своего отца-тренера.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что лидер мужской сборной Украины по биатлону стал пилотом самолета.