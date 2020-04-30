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"Осваиваю новую профессию": лидер сборной Украины по биатлону стал пилотом самолета (видео)

22:52, 30 апреля 2020
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Пидручный не сидит дома во время карантина / фото: biathlon.com.ua

Спортсмен стал вторым пилотом и полетал над Тернополем, опубликовав видео в Instagram.

"Тернополь с высоты полета. Осваиваю новую профессию", - написал 28-летний биатлонист.

Напомним, сезон Кубка мира по биатлону был завершен в середине марта. Украина завоевала три медали - два серебра и одну бронзу.

УНИАН ранее публиковал календарь следующего сезона Кубка мира по биатлону.

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