"Осваиваю новую профессию": лидер сборной Украины по биатлону стал пилотом самолета (видео)
22:52, 30 апреля 2020Другое
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Дмитрий Пидручный пролетел над Тернополем.
Пидручный не сидит дома во время карантина / фото: biathlon.com.ua
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный во время карантина решил полетать на самолете.
Спортсмен стал вторым пилотом и полетал над Тернополем, опубликовав видео в Instagram.
"Тернополь с высоты полета. Осваиваю новую профессию", - написал 28-летний биатлонист.
Напомним, сезон Кубка мира по биатлону был завершен в середине марта. Украина завоевала три медали - два серебра и одну бронзу.
УНИАН ранее публиковал календарь следующего сезона Кубка мира по биатлону.
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