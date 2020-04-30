"Осваиваю новую профессию": лидер сборной Украины по биатлону стал пилотом самолета (видео)

Дмитрий Пидручный пролетел над Тернополем.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный во время карантина решил полетать на самолете.

Спортсмен стал вторым пилотом и полетал над Тернополем, опубликовав видео в Instagram.

"Тернополь с высоты полета. Осваиваю новую профессию", - написал 28-летний биатлонист.

Напомним, сезон Кубка мира по биатлону был завершен в середине марта. Украина завоевала три медали - два серебра и одну бронзу.

УНИАН ранее публиковал календарь следующего сезона Кубка мира по биатлону.