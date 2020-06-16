Осматривала скалы: французская чемпионка мира по скалолазанию погибла в результате падения

Девушка считалась будущей звездой мирового спорта.

Французская чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате несчастного случая.

Читайте такжеЗатравили в сети: японская девушка-рестлер умерла в 22 года

Об этом сообщает Reuters.

16-летняя девушка гуляла с друзьями недалеко от своего дома и в процессе осматривала скалы. В один момент спортсменка поскользнулась и упала в 150-метровый обрыв.

Федерация скалолазания Франции уточнила, что трагедия произошла возле скалы, где были установлены специальные поручни для подстраховки, но это не спасло Дуади.

С 2019 года Люси Дуади выступала на взрослом уровне. Французская спортсменка имела шансы поехать на Олимпиаду в Токио в боулдеринге - разновидности скалолазания, которая включена в программу Игр.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Тернополе совершил самоубийство чемпион Украины по бодибилдингу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram