Осматривала скалы: французская чемпионка мира по скалолазанию погибла в результате падения
Французская чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате несчастного случая.
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Об этом сообщает Reuters.
16-летняя девушка гуляла с друзьями недалеко от своего дома и в процессе осматривала скалы. В один момент спортсменка поскользнулась и упала в 150-метровый обрыв.
Федерация скалолазания Франции уточнила, что трагедия произошла возле скалы, где были установлены специальные поручни для подстраховки, но это не спасло Дуади.
С 2019 года Люси Дуади выступала на взрослом уровне. Французская спортсменка имела шансы поехать на Олимпиаду в Токио в боулдеринге - разновидности скалолазания, которая включена в программу Игр.
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