В Тернополе совершил самоубийство чемпион Украины по бодибилдингу
15:12, 26 мая 2020Другое
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Любомир Шкодзинский покончил с собой из-за проблем на работе и в личной жизни.
Любомир Шкодзинский становился чемпионом в 2012 году / фото facebook.com/shkodzinsky
Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил с собой в родном Тернополе. Спортсмену было 26 лет.
Об этом сообщает портал "Тернополяни".
Из собственных источников изданию стало известно, что Шкодзинский повесился. Спасти его не удалось.
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Причинами трагедии называют неудачи на работе и проблемы в личной жизни.
Шкодзинский становился чемпионом Украины в 2012 году в возрастной категории 18 лет. В последнее время спортсмен работал персональным тренером по бодибилдингу и фитнесу.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что самоубийством покончил жизнь бывший легионер харьковского "Металлиста".
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