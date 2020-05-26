В Тернополе совершил самоубийство чемпион Украины по бодибилдингу

Любомир Шкодзинский покончил с собой из-за проблем на работе и в личной жизни.

Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил с собой в родном Тернополе. Спортсмену было 26 лет.

Об этом сообщает портал "Тернополяни".

Из собственных источников изданию стало известно, что Шкодзинский повесился. Спасти его не удалось.

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Причинами трагедии называют неудачи на работе и проблемы в личной жизни.

Шкодзинский становился чемпионом Украины в 2012 году в возрастной категории 18 лет. В последнее время спортсмен работал персональным тренером по бодибилдингу и фитнесу.

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