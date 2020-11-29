В Контиолахти состоялась спринтерская гонка у женщин.

В финском Контиолахти спринтерской гонкой среди женщин завершился первый этап Кубка мира по биатлону.

Победу в гонке одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг.

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Украинке Елене Пидгрушной, которая прошла дистанцию с одним промахом, удалось попасть в топ-10.

Результаты гонки

1. Ханна Эберг (Швеция) - (0+0) 21:01,4

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - (0+0) +23,9

3. Каролин-Оффигстад Кноттен (Норвегия) - (0+0) +37,8...

10. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+0) +1:07,4

41. Валя Семеренко (Украина) - (0+1) +1:52,2

50. Дарья Блашко (Украина) - (0+2) +2:08,1

60. Юлия Джима (Украина) - (1+1) +2:24,0

71. Вита Семеренко (1+1) +2:45,6

Кубок мира по биатлону: первый этап

В рамках первого этапа в Контиолахти состоялось четыре гонки: индивидуальные гонки у мужчин и женщин, а также спринты.

Победу в мужской индивидуальной гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, а у женщин выиграла Доротея Вирер.

Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе.

Лучшими результатами сборной Украины стали десятые места Юлии Джимы (в индивидуальной гонке) и Елены Пидгрушной (в спринте)

Следующий этап стартует 3 декабря. Он также пройдет в Контиолахти.

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Автор: Антон Дударь