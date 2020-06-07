Звезда UFC Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Ирландский боец решил больше не проводить поединки.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор принял решение в третий раз уйти из смешанных единоборств.

Об этом ирландец написал на своей странице в Twitter.

"Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем за великолепные воспоминания. Позади прекрасный путь", - написал Макгрегор и добавил к посту фото со своей мамой после одного из победных поединков за титул чемпиона.

Ранее Конор Макгрегор уже дважды завершал карьеру, но затем возвращался. В январе он провел поединок после годового перерыва и одержал победу над Дональдом Серроне.

Макгрегор становился чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах.

УНИАН ранее сообщал о том, как Макгрегор попробовал на вкус пчел.

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