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Звезда UFC Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

09:45, 07 июня 2020
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Конор Макгрегор / фото REUTERS

Об этом ирландец написал на своей странице в Twitter.

"Привет, парни. Я решил завязать с боями. Спасибо всем за великолепные воспоминания. Позади прекрасный путь", - написал Макгрегор и добавил к посту фото со своей мамой после одного из победных поединков за титул чемпиона.

фото twitter.com/TheNotoriousMMA

Ранее Конор Макгрегор уже дважды завершал карьеру, но затем возвращался. В январе он провел поединок после годового перерыва и одержал победу над Дональдом Серроне.

Макгрегор становился чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах.

УНИАН ранее сообщал о том, как Макгрегор попробовал на вкус пчел.

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