Звезда UFC Макгрегор показал, как поедает пчел (видео)

Знаменитый спортсмен попробовал насекомых в сушеном виде.

Звездный ирландский боец UFC Конор Макгрегор попробовал на вкус сушеных пчел.

Спортсмен разместил видео в сторис своего Instagram.

В ролике видно, как Макгрегор загорает на солнце и держит в руках банку с сушеными пчелами. Затем он случайно опрокинул их на себя, а одно насекомое отправил себе в рот.

Судя по реакции бойца, отвращения "деликатес" у него не вызвал.

УНИАН ранее сообщал о том, что в UFC анонсировали громкий бой с участием Макгрегора.

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