Звезда UFC Макгрегор показал, как поедает пчел (видео)
19:35, 02 июня 2020Другое
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Знаменитый спортсмен попробовал насекомых в сушеном виде.
Макгрегор оригинально проводит свободное время / фото mmajunkie.usatoday.com
Звездный ирландский боец UFC Конор Макгрегор попробовал на вкус сушеных пчел.
Спортсмен разместил видео в сторис своего Instagram.
В ролике видно, как Макгрегор загорает на солнце и держит в руках банку с сушеными пчелами. Затем он случайно опрокинул их на себя, а одно насекомое отправил себе в рот.
Судя по реакции бойца, отвращения "деликатес" у него не вызвал.
УНИАН ранее сообщал о том, что в UFC анонсировали громкий бой с участием Макгрегора.
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