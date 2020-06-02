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Звезда UFC Макгрегор показал, как поедает пчел (видео)

19:35, 02 июня 2020
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Макгрегор оригинально проводит свободное время / фото mmajunkie.usatoday.com

Спортсмен разместил видео в сторис своего Instagram.

В ролике видно, как Макгрегор загорает на солнце и держит в руках банку с сушеными пчелами. Затем он случайно опрокинул их на себя, а одно насекомое отправил себе в рот.

Судя по реакции бойца, отвращения "деликатес" у него не вызвал.

УНИАН ранее сообщал о том, что в UFC анонсировали громкий бой с участием Макгрегора.

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