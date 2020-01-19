цей матеріал доступний українською

Возвращение короля: Макгрегор нокаутировал Серроне на первой же минуте поединка (видео)

08:53, 19 января 2020
Другое
1459 0
Макгрегор победил Серроне / REUTERS

Читайте также"Мог бы попробовать": Владимир Кличко оценил свои перспективы в UFC

На поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе скандальный боец завладел инициативой с первых секунд. Макгрегор провел мощный хай-кик, который дезориентировал Серроне, а затем сбил его с ног и продолжил наносить удары.

Рефери решил прекратить поединок из-за слишком пассивной обороны американца.

Это первая победа Макгрегора с 12 ноября 2016 года.

В октябре 2018 Макгрегор проиграл поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Сразу после окончания боя Нурмагомедов полез в драку с болельщиками, которые были яростно настроены против россиянина. Церемония награждения победителя так и не состоялась.

После этого ирландец решил на время уйти из UFC.

УНИАН ранее сообщал о том, что народный депутат Беленюк задумался о выступлениях в UFC.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter