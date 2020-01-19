Возвращение короля: Макгрегор нокаутировал Серроне на первой же минуте поединка (видео)

Рефери решил прекратить поединок из-за слишком пассивной обороны американца.

Ирландец Конор Макгрегор вернулся в UFC, нокаутом победив Дональда Серроне.

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На поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе скандальный боец завладел инициативой с первых секунд. Макгрегор провел мощный хай-кик, который дезориентировал Серроне, а затем сбил его с ног и продолжил наносить удары.

Рефери решил прекратить поединок из-за слишком пассивной обороны американца.

Это первая победа Макгрегора с 12 ноября 2016 года.

Conor McGregor (-300): 💰



All it took was 40 seconds to take out Cowboy Cerrone... 😳pic.twitter.com/K70BOA3H0E — The Action Network (@ActionNetworkHQ) 19 января 2020 г.

В октябре 2018 Макгрегор проиграл поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Сразу после окончания боя Нурмагомедов полез в драку с болельщиками, которые были яростно настроены против россиянина. Церемония награждения победителя так и не состоялась.

После этого ирландец решил на время уйти из UFC.

УНИАН ранее сообщал о том, что народный депутат Беленюк задумался о выступлениях в UFC.