Игорь Радивилов и Петр Пахнюк завоевали награды в Турции.

Украинец Игорь Радивилов стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике.

На соревнованиях в Турции Радивилов выиграл две медали в личных финалах.

Украинец стал лучшим в опорном прыжке. Он занял первое место, показав результат 14,733 балла.

Радивилов опередил Егора Шарамкова (14,700) из Беларуси, а также представителя Израиля Артема Долгопята (14,483).

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Также Радивилов стал бронзовым призером в упражнениях на кольцах. Его результат - 14,766 балла, а золото у турка Ибрагима Чолака (15,000).

Еще одну медаль для Украины завоевал Петр Пахнюк, который стал серебряным призером в упражнениях на брусьях.

По итогам своего выступления он набрал 14,766 балла), а победителем стал Ферхат Арикан из Турции (15,100).

Напомним, ранее мужская сборная Украины выиграла золото в командном первенстве.

В медальном зачете ЧЕ Украина поделила лидерство с Турцией (по 2 золота, 1 серебру и 1 бронзе).

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Автор: Антон Дударь