Звезда "Игры престолов" дебютирует в боксе
09:02, 05 мая 2020Другое
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Хафтор Бьернссон проведет свой первый бой на ринге в 2021 году.
Хафтор Бьернссон будет готовиться к бою полтора года / фото: instagram.com/thorbjornsson
Известный исландский актер Хафтор Бьернссон сообщил о том, что в следующем году дебютирует в профессиональном боксе.
Об этом актер, который прославился благодаря роли Григора "Горы" Клигана в "Игре престолов", рассказал в Instagram.
Бой состоится в 2021 году в Лас-Вегасе. Соперником Бьернссона станет обладатель титула "Самый сильный человек планеты-2017" Эдди Холл.
Отметим, что исландец становился самым сильным человеком мира в 2018 году.
"Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно этому бою", - написал Бьернссон.
instagram.com/thorbjornsson
Как сообщал УНИАН, ранее Бьернссон установил мировой рекорд в пауэрлифтинге.
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