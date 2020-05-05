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Звезда "Игры престолов" дебютирует в боксе

09:02, 05 мая 2020
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Хафтор Бьернссон будет готовиться к бою полтора года / фото: instagram.com/thorbjornsson

Об этом актер, который прославился благодаря роли Григора "Горы" Клигана в "Игре престолов", рассказал в Instagram.

Бой состоится в 2021 году в Лас-Вегасе. Соперником Бьернссона станет обладатель титула "Самый сильный человек планеты-2017" Эдди Холл.

Отметим, что исландец становился самым сильным человеком мира в 2018 году.

"Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно этому бою", - написал Бьернссон.

instagram.com/thorbjornsson

Как сообщал УНИАН, ранее Бьернссон установил мировой рекорд в пауэрлифтинге.

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