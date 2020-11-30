Пилот команды "Хаас" Формулы-1 Ромен Грожан после страшной аварии на Гран-при Бахрейна отделался относительно небольшими повреждениями - у гонщика ожоги рук и ног.
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Не исключено, что Грожан даже не пропустит ближайший гран-при Формулы-1, который состоится в конце недели.
Пилот записал видеообращение из больницы в Instagram.
"Всем привет. Хочу сказать, что я в порядке. Ну, не совсем в порядке. Спасибо за ваши сообщения. Несколько лет назад я был противником "гало". Без него сейчас я бы не смог с вами говорить", — сказал Грожан.
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