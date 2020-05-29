"Аккуратно дотронулся кулаком до лица": украинский боец ММА избил российского блогера

У одессита Аскара Можарова произошел конфликт с россиянином Максимом Мернесом.

Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров побил российского блогера и бизнесмена Максима Мернеса.

Об этом сообщает "Братство Кличко".

Стычка украинца и россиянина произошла в Таиланде, где сейчас проживают и спортсмен, и блогер. Мернес высмеивал Можарова в соцсетях, за что поплатился при встрече.

"Культурно его спросил, для чего эти издевательства надо мною в Instagram, он в ответ ничего умнее чем "Чего ты так дерзко себя ведешь" и "Ты кто такой" придумать не смог. Не исключаю, что сознательно пытался спровоцировать меня. Каюсь, не вытерпел. Показал ему один из своих фирменных захватов и аккуратно дотронулся до его лица кулаком. Нечаянно разбил его телефон", - рассказал Можаров.

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По его словам, Мернес теперь "что-то рассказывает про выставочный бой".

"Это смешно. Не завидую ему. Готов драться с Мернесом одной левой рукой. Ноги даже подключать не буду. Помню, как в 2013 году в Москву приехал Владимир Кличко и устроил общественную порку Александру Поветкину. Или как Саша Усик в 2018 году в Москве деклассировал Мурата Гассиева. Мернеса будет ждать еще более печальная участь. Жду от него условий проведения боя", - сообщил боец.

24-летний Мернес в ответ заявил, что накажет Можарова "его же оружием":

"Если этот неуклюжий украинец думает, что после его физического воздействия я наложу в штаны, он сильно ошибается. Сформирую справедливые правила и условия проведения боя, чтобы нивелировать его очевидные преимущества в антропометрии и физических кондициях. Груда мышц - это далеко не гарантия победы. Поединок проведем осенью - мне нужно будет подготовиться", - сказал Мернес.

Россиянин также подчеркнул, что бой вызовет интерес, так как у него 350 тысяч подписчиков в Instagram, а у Можарова - 200 тысяч.

25-летний Можаров провел 25 боев в ММА и одержал 19 побед, был чемпионом в китайской организации YunFeng.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что боец UFC нокаутировал соперника за 19 секунд.

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