Боец UFC нокаутировал соперника за 19 секунд (видео)

Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории промоушена.

Жаирзиньо Розенструйк и Франсис Нганну / REUTERS

Французский боец Франсис Нганну нокаутировал своего соперника Жаирзиньо Розенструйка из Суринама всего за 19 секунд.

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Бой прошел в рамках турнира UFC 249.

Нганну удалось сбить соперника с ног мощным левым боковым, после чего француз бросился добивать соперника. Рефери тут же остановил бой.

После тяжелого нокаута Розенструйка пришлось приводить в чувство врачам. Для суринамского бойца это поражение стало первым в карьере.

УНИАН также сообщал о том, что перед турниром UFC 249 у одного из бойцов был выявлен коронавирус.