Боец UFC нокаутировал соперника за 19 секунд (видео)
13:58, 10 мая 2020Другое
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Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории промоушена.
Жаирзиньо Розенструйк и Франсис Нганну / REUTERS
Французский боец Франсис Нганну нокаутировал своего соперника Жаирзиньо Розенструйка из Суринама всего за 19 секунд.
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Бой прошел в рамках турнира UFC 249.
Нганну удалось сбить соперника с ног мощным левым боковым, после чего француз бросился добивать соперника. Рефери тут же остановил бой.
После тяжелого нокаута Розенструйка пришлось приводить в чувство врачам. Для суринамского бойца это поражение стало первым в карьере.
УНИАН также сообщал о том, что перед турниром UFC 249 у одного из бойцов был выявлен коронавирус.
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