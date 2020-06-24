Папа Римский написал письмо экс-гонщику Формулы-1, который находится в коме
Папа Римский Франциск написал письмо бывшему пилоту Формулы-1 Алессандро Дзанарди.
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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
53-летний гонщик принимал участие в соревнованиях на машинах с ручным управлением в Италии и столкнулся с грузовиком. Теперь Дзанарди находится в коме.
"Дорогой Алессандро, твоя история стала примером того, как можно все начать с чистого листа после падения. Спорт сделал из тебя настоящего героя, который показал, что инвалидность - это урок для людей. Молюсь за тебя и благодарю за то, что даришь силы тем, кто в них нуждается", - сказано в письме.
Дзанарди выступал в Формуле-1 с 1991-го по 1994-й год и в сезоне-1999. В 2001-м году гонщик ехал на карте и попал в аварию, после которой ему ампутировали до колена обе ноги.
С тех пор итальянец перешел в гонки с ручным управлением и стал четырехкратным победителем Паралимпийских игр в классе ручных велосипедов.
УНИАН ранее сообщал о том, что умер один из лучших гонщиков в истории Формулы-1.
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