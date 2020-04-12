Умер один из лучших гонщиков в истории Формулы-1

Сэр Стирлинг Мосс скончался на 91-м году жизни.

Легендарный британский автогонщик, сэр Стирлинг Мосс умер 12 апреля после продолжительной болезни. Ему было 90 лет.

По словам супруги гонщика Сьюзи, "он просто устал, закрыл свои прекрасные глаза, и все было кончено", - сообщает Daily Mail.

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Мосса называют величайшим гонщиком Формулы-1 из тех, кто не становился чемпионом. Британец соревновался в Формуле-1 с 1951 по 1961 годы, четыре раза занимал по итогам чемпионата второе место и трижды выигрывал бронзовые медали. Он стартовал в 66 Гран-при и одержал 16 побед.

После серьезной аварии в 1962 году, после которой Мосс месяц находился в коме, он завершил карьеру гонщика, но остался в Формуле-1 в качестве спортивного корреспондента.

Мосс выступал не только в Формуле-1. Всего на его счету 529 гонок в различных гоночных сериях и 212 побед. В том числе он становился победителем легендарной гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана".

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