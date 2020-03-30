Названа наиболее вероятная дата церемонии открытия Олимпийских игр в 2021 году

Организаторы Игр находятся на финальной стадии утверждения дат.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год, скорее всего, состоится 23 июля.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японский телеканал Asahi.

Отмечается, что организаторы Олимпиады находятся на финальной стадии обсуждения и практически готовы утвердить 23 июля датой открытия Игр.

Напомним, Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа, однако была перенесена на 2021 год.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Олимпиада-2020 не будет менять название из-за переноса на год.