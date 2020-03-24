Олимпиада-2020 не будет менять название после переноса на следующий год

Соревнования не получат название "Токио-2021".

Олимпийские игры-2020 в Токио не поменяют название из-за переноса на следующий год.

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Об этом сообщила губернатор столицы Японии Юрико Коикэ в эфире телеканала NHK.

"Название Игр останется прежним - "Токио-2020". Олимпийский огонь, который уже доставлен в Японию, станет символом победы мира над коронавирусом", - отметила Коикэ.

Напомним, решение о переносе Олимпиады из-за пандемии коронавируса было принято в ходе совещания с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ, главы оргкомитета Игр Есиро Мори, президента МОК Томаса Баха и других высокопоставленных чиновников.

Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Новые даты проведения Игр станут известны позже.

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