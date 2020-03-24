Олимпийские игры-2020 официально перенесены

Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр.

Олимпийские игры-2020 в Токио официально перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Олимпиада перенесена на неопределенный срок, но важным условием является то, что Игры должны быть проведены не позднее лета 2021 года.

Данное решение было принято в ходе совещания с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ, главы оргкомитета Игр Есиро Мори, президента МОК Томаса Баха и других высокопоставленных чиновников.

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Глава МОК поддержал предложение японской стороны касательно переноса Игр.

"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесены на другую дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, с целью защиты здоровья спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", - говорится в заявлении.

Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд стран обратились к МОК с призывом перенести Олимпиаду-2020.