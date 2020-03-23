Уже десять стран призвали МОК перенести Олимпиаду-2020 (видео)

Комитеты не готовы отправлять своих спортсменов в Токио.

Национальные олимпийские комитеты десяти стран призвали Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду-2020 на следующий год.

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Сначала твердую позицию заняли комитеты Канады и Австралии - они заявили, что не отправят своих атлетов в Токио предстоящим летом из-за пандемии коронавируса, которая срывает полноценную подготовку к соревнованиям и является угрозой для здоровья спортсменов.

Затем к ним присоединились НОК Норвегии, Испании, Словении, Сербии, Хорватии, Франции, США и Бразилии, которые опубликовали заявления с похожими мотивами.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

По всему миру зафиксировано уже более 350 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также более 15 тысяч умерших.

УНИАН ранее сообщал о том, что оргкомитет Токио-2020 начал обсуждение вопроса переноса Олимпиады.