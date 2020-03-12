НБА остановила сезон из-за коронавируса у баскетболиста, шутившего над болезнью (видео)

Коронавирусом заболел игрок "Юты Джаз" Руди Гобер.

НБА временно остановила проведение сезона 2019-2020 в связи с коронавирусом у одного из игроков "Юты".

Об этом сообщает официальный аккаунт НБА в Twitter.

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По данным СМИ, этим игроком является Руди Гобер. О его заболевании стало известно перед началом матча между "Оклахомой" и "Ютой". Французский баскетболист не присутствовал на арене, а встречу решили не проводить.

Позже НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей 12 марта.

Интересно, что несколько дней назад Гобер демонстративно потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь таким образом над паникой из-за коронавируса.

Rudy Gobert a few days ago poking fun at the Coronavirus panic. Today he tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharaniapic.twitter.com/lckIRhhK1S — Reese Waters (@reesewaters) March 12, 2020

По информации JDF Sports, заразился не только Гобер, но и еще один игрок "Юты" - Эммануэль Мудиай.

Как сообщал УНИАН, ранее коронавирусом заразился футболист "Ювентуса".