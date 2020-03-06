Биатлон и коронавирус в Чехии: как проходят гонки Кубка мира при пустых трибунах (фото)

Болельщиков не допустили на трибуны, чтобы помешать распространению вируса.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2019-2020 в чешском Нове Место проходит без зрителей. Причиной этого стала угроза распространения коронавируса.

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1 марта в Чехии были зафиксированы первые три случая заражения, после чего правительство страны приняло решение закрыть массовое мероприятие для посещения.

Чтобы биатлонисты ощущали поддержку своих болельщиков, организаторы разместили на трибунах флаги стран, которые представляют спортсмены.

Кроме того, самые преданные фанаты, в том числе и украинские, все равно прибыли к комплексу, в котором проходят соревнования. Они размещались за забором и поддерживали участников, а также могли даже увидеть часть борьбы на трассе.

УНИАН ранее также публиковал результаты мужской спринтерской гонки в Чехии.