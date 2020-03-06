Кубок мира по биатлону: результаты мужской спринтерской гонки

Лучшим среди украинцев стал Сергей Семенов.

В чешском Нове Место прошла вторая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону - мужской спринт.

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Стоит отметить, что весь этап проходит без зрителей из-за распространения коронавируса.

Победу с чистой стрельбой праздновал норвежец Йоханнес Бе.

Украинцы не смогли показать чистую стрельбу. Лучший результат с двумя промахами показал Сергей Семенов, который занял 24-е место. Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима также вошли в топ-50.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 24.56,8 (0)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - +22,8 (0)

3. Тарьей Бе (Норвегия) - +1.01,1 (0)

24. Сергей Семенов (Украина) - +2.18,5 (2)

35. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2.30,6 (3)

47. Антон Дудченко (Украина) - +2.59,5 (1)

48. Артем Прима (Украина) - +3.00,8 (3)

Ранее УНИАН сообщал о том, где и когда смотреть гонки седьмого этапа КМ по биатлону.