Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки седьмого этапа
Седьмой этап Кубка мира по биатлону будет проходить в чешском Нове-Место с 5 по 8 марта.
В рамках этого этапа запланировано проведение шести гонок: мужской и женский спринты, мужская и женская эстафеты, а также мужской и женский масс-старты.
Стоит отметить, что организаторы приняли решение проводить гонки без зрителей из-за распространения китайского коронавируса.
Расписание седьмого этапа
5 марта
18.35. Женский спринт
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
6 марта
18.30. Мужской спринт
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
7 марта
15.00. Женская эстафета
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
18.00. Мужская эстафета
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
8 марта
12.45. Женский масс-старт
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
14.45. Мужской масс-старт
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
УНИАН ранее сообщал о том, что Украина завоевала одну золотую медаль на чемпионате Европы по биатлону.