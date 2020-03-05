Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки седьмого этапа

Этап будет проходить в чешском Нове-Место.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону будет проходить в чешском Нове-Место с 5 по 8 марта.

В рамках этого этапа запланировано проведение шести гонок: мужской и женский спринты, мужская и женская эстафеты, а также мужской и женский масс-старты.

Стоит отметить, что организаторы приняли решение проводить гонки без зрителей из-за распространения китайского коронавируса.

Расписание седьмого этапа

5 марта

18.35. Женский спринт

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

6 марта

18.30. Мужской спринт

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

7 марта

15.00. Женская эстафета

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

18.00. Мужская эстафета

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

8 марта

12.45. Женский масс-старт

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

14.45. Мужской масс-старт

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина завоевала одну золотую медаль на чемпионате Европы по биатлону.