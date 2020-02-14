В Японии оценили вероятность отмены или переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса

В Токио уверены, что ситуация со смертельным вирусом не повлияет на проведение Игр.

Олимпийские игры-2020 в Токио не будут отменены или перенесены из-за эпидемии китайского коронавируса.

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Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпиады-2020, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори, которого цитирует Kyodo News.

"Я хочу еще раз четко прояснить, что отмена или перенос Игр в Токио не рассматривается", - заявил Мори.

Также чиновник отметил, что организаторы Игр будут тесно сотрудничать с правительством Японии, чтобы реагировать на все возможные ситуации, связанные с коронавирусом.

Кроме того, глава кординационной комиссии МОК Джон Коутс заявил, что Всемирная организация охраны здоровья не видит поводов для отмены или переноса Игр.

"Мы получили совет от ВОЗ о том, что нет никаких оснований для планов по отмене или переносу Игр", - цитирует Коутса Reuters.

Известно, что уже сейчас в Японии зафиксировано более двухсот подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19. Большая часть из них - у людей на круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартован в Иокогаме.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что кровати для участников Олимпиады-2020 изготовят из картона.