В Японии оценили вероятность отмены или переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Олимпийские игры-2020 в Токио не будут отменены или перенесены из-за эпидемии китайского коронавируса.
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Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпиады-2020, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори, которого цитирует Kyodo News.
"Я хочу еще раз четко прояснить, что отмена или перенос Игр в Токио не рассматривается", - заявил Мори.
Также чиновник отметил, что организаторы Игр будут тесно сотрудничать с правительством Японии, чтобы реагировать на все возможные ситуации, связанные с коронавирусом.
Кроме того, глава кординационной комиссии МОК Джон Коутс заявил, что Всемирная организация охраны здоровья не видит поводов для отмены или переноса Игр.
"Мы получили совет от ВОЗ о том, что нет никаких оснований для планов по отмене или переносу Игр", - цитирует Коутса Reuters.
Известно, что уже сейчас в Японии зафиксировано более двухсот подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19. Большая часть из них - у людей на круизном лайнере Diamond Princess, который пришвартован в Иокогаме.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что кровати для участников Олимпиады-2020 изготовят из картона.