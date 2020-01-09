Кровати для участников Олимпиады в Токио изготовят из картона (фото)
Кровати для участников Олимпиады и Паралимпиады-2020, которые пройдут в Токио, будут изготовлены из переработанного картона.
Об этом сообщили организаторы соревнований, передает BBC.
Матрасы кроватей будут сделаны из пластика, который переработают после Игр.
Менеджер олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзима подчеркнул, что картонные кровати способны выдержать до 200 кг веса.
"Но если на них прыгать, то они сломаются, как и деревянные", - добавил Китадзима.
Всего на период Олимпиады будет установлено 18 тысяч кроватей, на период Паралимпиады будет использоваться 8 тысяч кроватей.
Читайте такжеВ Токио открыли главный стадион Олимпиады-2020 (фото)
Стоит отметить, что организаторы ОИ-2020 активно используют перерабатываемые материалы при подготовке к соревнованиям. В частности, олимпийский факел сделали из переработанного алюминия, электричество будет поступать из возобновляемых источников, а драгоценные металлы для медалей извлекли из использованных мобильных телефонов, которые жертвовали жители Японии.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен размер призовых для украинцев за медали Олимпиады-2020.