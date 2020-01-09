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Кровати для участников Олимпиады в Токио изготовят из картона (фото)

16:37, 09 января 2020
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Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа / REUTERS

Об этом сообщили организаторы соревнований, передает BBC.

Матрасы кроватей будут сделаны из пластика, который переработают после Игр.

Менеджер олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзима подчеркнул, что картонные кровати способны выдержать до 200 кг веса.

"Но если на них прыгать, то они сломаются, как и деревянные", - добавил Китадзима.

Всего на период Олимпиады будет установлено 18 тысяч кроватей, на период Паралимпиады будет использоваться 8 тысяч кроватей.

REUTERS

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Стоит отметить, что организаторы ОИ-2020 активно используют перерабатываемые материалы при подготовке к соревнованиям. В частности, олимпийский факел сделали из переработанного алюминия, электричество будет поступать из возобновляемых источников, а драгоценные металлы для медалей извлекли из использованных мобильных телефонов, которые жертвовали жители Японии.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен размер призовых для украинцев за медали Олимпиады-2020.

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Теги: #Олимпиада-2020