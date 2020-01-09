Кровати для участников Олимпиады в Токио изготовят из картона (фото)

Такие кровати способны выдержать до 200 килограммов веса.

Кровати для участников Олимпиады и Паралимпиады-2020, которые пройдут в Токио, будут изготовлены из переработанного картона.

Об этом сообщили организаторы соревнований, передает BBC.

Матрасы кроватей будут сделаны из пластика, который переработают после Игр.

Менеджер олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзима подчеркнул, что картонные кровати способны выдержать до 200 кг веса.

"Но если на них прыгать, то они сломаются, как и деревянные", - добавил Китадзима.

Всего на период Олимпиады будет установлено 18 тысяч кроватей, на период Паралимпиады будет использоваться 8 тысяч кроватей.

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Стоит отметить, что организаторы ОИ-2020 активно используют перерабатываемые материалы при подготовке к соревнованиям. В частности, олимпийский факел сделали из переработанного алюминия, электричество будет поступать из возобновляемых источников, а драгоценные металлы для медалей извлекли из использованных мобильных телефонов, которые жертвовали жители Японии.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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