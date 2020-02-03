Выиграла две медали: названа лучшая спортсменка Украины в январе
14:28, 03 февраля 2020Другое
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Анжелика Терлюга успешно представляет страну на международных турнирах по карате.
Анжелика Терлюга / фото: wkf.net
Каратистка Анжелика Терлюга признана лучшей спортсменкой Украины по итогам января 2020 года.
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Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета Украины.
Лучшим тренером стал наставник 27-летней спортсменки Денис Морозов. Для дуэта это звание стало вторым в карьере.
В январе Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Serie A в Сантьяго (Чили), а также стала серебряным призером Karate1 Premier League в Париже (Франция).
Стоит отметить, что эти соревнования позволяют спортсменам набирать рейтинговые очки, которые в дальнейшем могут принести лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.
УНИАН ранее сообщал о том, что саблистка Ольга Харлан стала лучшей в Украине по итогам декабря.
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