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Выиграла две медали: названа лучшая спортсменка Украины в январе

14:28, 03 февраля 2020
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Анжелика Терлюга / фото: wkf.net

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Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета Украины.

Лучшим тренером стал наставник 27-летней спортсменки Денис Морозов. Для дуэта это звание стало вторым в карьере.

В январе Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Serie A в Сантьяго (Чили), а также стала серебряным призером Karate1 Premier League в Париже (Франция).

Стоит отметить, что эти соревнования позволяют спортсменам набирать рейтинговые очки, которые в дальнейшем могут принести лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

УНИАН ранее сообщал о том, что саблистка Ольга Харлан стала лучшей в Украине по итогам декабря.

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