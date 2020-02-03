Выиграла две медали: названа лучшая спортсменка Украины в январе

Анжелика Терлюга успешно представляет страну на международных турнирах по карате.

Каратистка Анжелика Терлюга признана лучшей спортсменкой Украины по итогам января 2020 года.

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Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета Украины.

Лучшим тренером стал наставник 27-летней спортсменки Денис Морозов. Для дуэта это звание стало вторым в карьере.

В январе Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Serie A в Сантьяго (Чили), а также стала серебряным призером Karate1 Premier League в Париже (Франция).

Стоит отметить, что эти соревнования позволяют спортсменам набирать рейтинговые очки, которые в дальнейшем могут принести лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

УНИАН ранее сообщал о том, что саблистка Ольга Харлан стала лучшей в Украине по итогам декабря.