Установила новый рекорд: названо имя лучшей спортсменки Украины в декабре
14:18, 03 января 2020Другое
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Ольга Харлан в рекордный раз удостоилась награды от НОК Украины.
Ольга Харлан / REUTERS
Саблистка Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой Украины по итогам декабря 2019 года.
Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета Украины.
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Лучшим тренером месяца соответственно признан наставник Харлан Юрий Марченко.
В декабре Харлан одержала победу на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, а по итогам сезона в четвертый раз выиграла общий зачет Кубка мира среди саблисток.
Харлан уже в двенадцатый раз в карьере получила награду от НОК и установила новый рекорд по этому показателю. Одиннадцать раз лучшим спортсменом месяца в Украине признавался Олег Верняев.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский борец Жан Беленюк вошел в тройку лучших борцов мира в 2019 году.
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