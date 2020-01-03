Установила новый рекорд: названо имя лучшей спортсменки Украины в декабре

Ольга Харлан в рекордный раз удостоилась награды от НОК Украины.

Саблистка Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой Украины по итогам декабря 2019 года.

Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета Украины.

Читайте такжеСвитолина вошла в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Лучшим тренером месяца соответственно признан наставник Харлан Юрий Марченко.

В декабре Харлан одержала победу на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, а по итогам сезона в четвертый раз выиграла общий зачет Кубка мира среди саблисток.

Харлан уже в двенадцатый раз в карьере получила награду от НОК и установила новый рекорд по этому показателю. Одиннадцать раз лучшим спортсменом месяца в Украине признавался Олег Верняев.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский борец Жан Беленюк вошел в тройку лучших борцов мира в 2019 году.