Украинская каратистка выиграла престижный турнир в Чили

Еще одна украинка завоевала бронзу.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Serie A в Сантьяго (Чили).

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Украинка выступала в весовой категории до 55 кг и одержала победу над итальянкой Сарой Кардин в финале со счетом 2:0.

Еще одна каратистка из Украины Галина Мельник завоевала бронзовую медаль. В малом финале категории до 68 кг она разобралась с египтянкой Ферйал Абделазиз - 3:0.

Стоит отметить, что Karate1 Serie A - вторая по значимости серия рейтинговых турниров по карате.

УНИАН ранее сообщал о том, что Терлюга завоевала золото на турнире в Токио.