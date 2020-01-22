Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки шестого этапа
Шестой этап Кубка мира по биатлону состоится в словенской Поклюке с 23 по 26 января.
В рамках этого этапа запланировано проведение шести гонок: мужская и женская индивидуальные гонки, одиночная смешанная эстафета, смешанная эстафета, а также женский и мужской масс-старты.
Расписание шестого этапа
23 января
15.15. Индивидуальная гонка, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 2".
24 января
15.15. Индивидуальная гонка, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 2".
25 января
14.15. Одиночная смешанная эстафета
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
16.00. Смешанная эстафета
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
26 января
13.15. Масс-старт, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 2".
16.00. Масс-старт, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
УНИАН ранее сообщал о том, что украинка Вита Семеренко вошла в топ-10 женской гонки преследования в Рупольдинге.