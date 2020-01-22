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Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки шестого этапа

13:18, 22 января 2020
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Кубок мира по биатлону / фото: twitter.com/ibu_wc

В рамках этого этапа запланировано проведение шести гонок: мужская и женская индивидуальные гонки, одиночная смешанная эстафета, смешанная эстафета, а также женский и мужской масс-старты.

Расписание шестого этапа

23 января

15.15. Индивидуальная гонка, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 2".

24 января

15.15. Индивидуальная гонка, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 2".

25 января

14.15. Одиночная смешанная эстафета

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

16.00. Смешанная эстафета

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

26 января

13.15. Масс-старт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 2".

16.00. Масс-старт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка Вита Семеренко вошла в топ-10 женской гонки преследования в Рупольдинге.

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